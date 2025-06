Patrão que atirou em funcionário que pediu aumento é identificado

Ainda segundo a vítima, dentro do carro estavam o patrão e outras duas pessoas não identificadas. Após a tentativa de atropelamento frustrada, um dos ocupantes sacou uma arma e efetuou o disparo que atingiu a vítima no abdômen. Segundo a polícia, o ajudante não conseguiu identificar quem atirou nele de dentro do carro.

A vítima entregou aos policiais o nome completo do empregador e um comprovante de Pix que exibia parte do CPF do suspeito. Com esses dados, os agentes consultaram os sistemas policiais e localizaram a ficha do suspeito, incluindo foto e endereço.

A imagem foi repassada a um policial militar que estava com a vítima no Hospital Municipal. O ajudante geral reconheceu o homem como seu patrão e confirmou o endereço apresentado no sistema.