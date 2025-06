São José vai ganhar empreendimento para aluguel de curta duração

“O investidor adquire um imóvel com potencial de valorização, que pode ser administrado remotamente e gera uma renda superior ao aluguel convencional, mesmo com ocupações intercaladas”, disse.

De acordo com o ranking da Myside, São José dos Campos ocupa a 3ª posição entre as melhores cidades brasileiras para investir em imóveis voltados ao aluguel, com uma rentabilidade média de 14,6% ao ano.

Na avaliação de Corso, diversos fatores contribuem para esse desempenho. “A cidade é um dos principais polos industriais do país, com a presença de empresas como Embraer, Boeing, Panasonic e Petrobras. Soma-se a isso um planejamento urbano eficiente, com infraestrutura robusta e em constante expansão, além da localização estratégica no eixo Rio-São Paulo”.