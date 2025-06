Jovem turista morre ao cair de piscina com borda infinita

A turista Veronika Kobzova, de 28 anos, morreu após cair de uma piscina com borda infinita durante uma viagem de férias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu na ilha de Phuket, na Tailândia. Veronika era ucraniana e trabalhava como acrobata.