RMVale pode ter chuva forte nesta terça, alerta a Defesa Civil

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Defesa Civil Estadual informou que, nesta terça-feira (3), o dia começou com chuva em grande parte do estado de São Paulo, devido à aproximação de um cavado.

Os maiores volumes de precipitação até o momento foram registrados nas cidades de São José do Rio Preto, Avaré, Jaú e Bauru.

Ao longo do dia, as áreas de chuva devem se deslocar em direção à faixa leste do estado, alcançando a capital paulista e o Vale do Paraíba.

Em alguns municípios, as precipitações podem ocorrer de forma intensa, acompanhadas de raios e granizo. As temperaturas devem ficar amenas, sendo a máxima prevista de 26?°C no interior e 22?°C na capital.