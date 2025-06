Homem é baleado após pedir aumento salarial a patrão em São José

Um homem foi baleado após discutir com o patrão por aumento salarial em São José dos Campos. A vítima, de 32 anos, foi baleada na região do abdômen após uma discussão na noite de segunda-feira (2), em frente a um campo de futebol no Jardim Minas Gerais, na zona norte da cidade. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após a entrada de um homem ferido na UPA do Alto da Ponte.