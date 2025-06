PM apreende adolescente e prende homem com 6,7 kg de drogas

Policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem de 21 anos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, na segunda-feira (2).

Na mesma operação, que ocorreu no bairro Parque dos Ministérios, em Ubatuba, os policiais apreenderem um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas e associação para o tráfico.