PM apreende arma e captura procurado por homicídio no Vale

Na noite de segunda-feira (2), policiais militares do 23º BPM/I, durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro Cecap, em Lorena, abordaram um homem que tinha um mandado de prisão pelo crime de homicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O foragido foi levado à delegacia de Guaratinguetá, onde ficou preso.