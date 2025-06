Pai sofre acidente e filho, que vai socorrer, também bate o carro

Primeiro foi o pai que sofreu o acidente. E, em seguida, o filho foi para socorrer e também bateu o veículo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Enfim, dois acidentes em sequência mobilizaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada do último sábado (31), na BR-470, na região da Serra das Antas, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, no Rio Grande do Sul. As ocorrências envolveram pai e filho, ambos moradores de Bento Gonçalves, e há indícios de que a ingestão de álcool tenha contribuído para os acidentes.