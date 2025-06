Universidades de SJC perdem posições em ranking internacional

Duas das instituições de ensino e pesquisa mais reconhecidas do Vale do Paraíba, o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), apresentaram queda no ranking internacional das melhores universidades do mundo, divulgado nesta segunda-feira (2) pelo Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR).

Ambas localizadas em São José dos Campos, as instituições registraram recuo significativo em relação ao levantamento anterior. O Inpe, que desenvolve pesquisas científicas e mantém programas de pós-graduação, caiu 63 posições, passando da 1.267ª colocação global em 2024 para a 1.330ª em 2025, ocupando o 32º lugar entre as universidades brasileiras, com pontuação de 68,9.