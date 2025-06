Idoso levou as 'novinhas' no motel, não aguentou e chamou o SAMU

Um idoso sofreu um princípio de infarto após um encontro com três jovens em um motel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Esse motel fica localizado no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus (AM). O caso ocorreu no último dia 8, mas só foi divulgado pelas autoridades no último dia 12.