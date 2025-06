Motociclista morre após atingir poste

Um motciclista, ainda não identificado, morreu na noite desta segunda-feira (2) após colidir contra um poste.

O acidente aconteceu na Avenida José Barbosa Rodrigues, no bairro Zé Pereira, em Campo Grande (MS). De acordo com as primeiras informações, a vítima teria perdido o controle da motocicleta e se chocou violentamente com a estrutura.