São José Futsal visita a AABB pelo Campeonato Paulista

O São José Futsal visita a AABB na noite desta terça-feira (3), a partir das 19h30, no ginásio do Banco do Brasil, em São Paulo, pela primeira fase do Campeonato Paulista da modalidade.

E o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, tenta se recuperar após levar 6 a 0 do Corinthians fora de casa na rodada passada. Antes, na primeira rodada, goleou o Campos do Jordão em casa por 8 a 0.