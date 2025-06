Taubaté sofre goleada do Corinthians pelo Paulista de Futsal

O Taubaté levou uma goleada por 7 a 2 para o Corinthians na noite desta segunda-feira (2), no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pela terceira rodada da primeira fase da edição 2025 do Campeonato Paulista de Futsal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Essa foi a segunda derrota dos taubateanos em três partidas disputadas até aqui. Agora, continua com três pontos ganhos. Por sua vez, o Corinthians foi a 9 pontos e segue com 100% de aproveitamento no Paulista.