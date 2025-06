Alerta: atendimentos no PS Infantil mais que dobram em Caçapava

O número de atendimentos no Pronto-Socorro Infantil da Fusam, em Caçapava, apresentou um aumento expressivo de 122% entre os meses de janeiro e maio deste ano. Dados divulgados pela unidade hospitalar mostram que, enquanto 1.086 crianças foram atendidas em janeiro, o total saltou para 2.412 em maio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a direção da Fusam, o principal motivo para o crescimento está na alta de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, quadro que tem registrado aumento em pelo menos 20 estados do país. A elevação no número de infecções respiratórias costuma ser mais comum durante o outono e o inverno, períodos em que as variações de temperatura ao longo do dia contribuem para o surgimento de gripes e resfriados.