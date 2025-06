Deputadas de SP recebem ameaças de estupro e de morte

Deputadas estaduais da Assembleia Legislativa de São Paulo foram alvo de ameaças graves. Todas as parlamentares receberam, por e-mail, uma mensagem com conteúdo violento, que incluía ameaças de morte e estupro. O texto, ofensivo e discriminatório, mencionava algumas deputadas de forma direta e continha termos misóginos, racistas e capacitistas.

O episódio foi denunciado à Polícia Civil e à presidência da Assembleia. Até o momento, nem a Secretaria da Segurança Pública nem a Alesp haviam se manifestado oficialmente sobre o caso.