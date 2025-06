Ganhou na loteria, mas namorada sacou o prêmio e sumiu

Lawrence Campbell teve sua vida transformada ao ganhar US$ 5 milhões — aproximadamente R$ 21 milhões — na loteria. No entanto, a alegria durou pouco: o valor foi retirado por sua então namorada, que desapareceu em seguida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o portal norte-americano CTV News, Campbell não conseguiu sacar o prêmio por ter perdido a carteira e os documentos de identidade. Por isso, confiou à namorada, Krystal McKay, a missão de retirar o valor. O caso aconteceu no Canadá.