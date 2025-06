Matou a filha de 13 anos, atacou a esposa e tirou a própria vida

Um homem de 43 anos matou a própria filha, de 13 anos, feriu a esposa e, em seguida, tirou a própria vida em um episódio de violência de gênero que causou grande comoção.

Esse caso aconteceu em Bilbao, na Espanha. De acordo com informações da polícia local, os corpos do homem e da adolescente foram encontrados na manhã desta segunda-feira (data não informada), em um apartamento no bairro de Larraskitu. A esposa, que sobreviveu ao ataque, foi socorrida com ferimentos.