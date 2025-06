'Perigo potencial': São Paulo em alerta para tempestade

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o órgão, o risco de transtornos como interrupção no fornecimento de energia, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos é considerado baixo. As regiões do interior paulista devem ser as mais impactadas e estão sob alerta de "perigo potencial".

Na capital paulista, conforme informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, uma área de baixa pressão nos níveis superiores da atmosfera vai favorecer a formação de muitas nuvens e provocar chuva fraca a moderada ao longo desta terça. Com o tempo fechado e úmido, a temperatura deve variar entre mínima de 15°C e máxima de 21°C.

Já na quarta-feira (4), o dia começará com névoa úmida e nevoeiro desde as primeiras horas da madrugada. As temperaturas devem oscilar entre 15°C pela manhã e atingir máxima de 26°C à tarde. A umidade relativa do ar permanecerá acima dos 40%.