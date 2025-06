Surreal! Mãe encontra rato morto na fralda do filho de 1 ano

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio ocorreu no último dia 20 de maio e foi relatado por Mariana Sobral ao portal g1, no Rio de Janeiro.

De acordo com Mariana, ela trocou a fralda da criança por volta das 3h30 da madrugada, mantendo a luz do quarto fraca para não acordar o bebê. Somente horas depois, por volta das 7h30, ao perceber uma mancha escura no produto, ela se deparou com o animal morto dentro da fralda.

"Entrei em desespero e choque. Minha primeira reação foi higienizar a área e entrar em contato com o SAC [Serviço de Atendimento ao Consumidor]", relatou a mãe. Segundo ela, o camundongo estava localizado sob a primeira camada de tecido da fralda, o que, para Mariana, indica uma possível falha no processo de fabricação.