Morreu após bater moto contra muro e portão

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (2) após se envolver em um acidente. Ele não resistiu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A triste história aconteceu na Rua Coronel Ponciano, em Dourados, a cerca de 225 quilômetros de Campo Grande.