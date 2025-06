Estudante de 13 anos é atropelada por caminhão em Lorena

Na tarde desta terça-feira (2) do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a uma ocorrência de atropelamento envolvendo uma estudante de 13 anos.

O acidente ocorreu na Rua Irmã Zoraide Viêira da Silva, 67, no Centro de Lorena.

