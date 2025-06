Mulher é encontrada morta pela própria mãe em apartamento

Uma mulher foi encontrada morta no início da tarde desta segunda-feira (2), em um apartamento. E, quem encontrou, foi a própria mãe.

O apartamento está localizado na Rua Tiradentes, próximo ao Banco Itaú e à Prefeitura de Farroupilha. De acordo com as informações preliminares, a vítima foi localizada pela própria mãe, que, ao perceber a situação, acionou imediatamente a polícia. O local foi isolado para o trabalho da perícia, que encaminhou o corpo para análise e identificação.