Polícia encontra suposto crânio humano em altar espírita

Policiais civis localizaram, na tarde de terça-feira (27), um objeto que aparenta ser um crânio humano sobre o altar de um centro espírita.

Esse caso acontece no centro de São Carlos, interior de São Paulo. A ocorrência foi registrada após uma denúncia anônima feita às autoridades.