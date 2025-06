Desviou R$ 500 mil de ONG para jogar no Tigrinho

Um homem de 38 anos foi preso nesta segunda-feira (2), suspeito de desviar aproximadamente R$ 500 mil de uma organização não governamental (ONG) onde atuava, para realizar apostas online

Essa história aconteceu na cidade de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). E a Polícia Civil do Paraná acompanha a história.