Adolescente e adulto são detidos por tráfico de drogas em Ubatuba

Policiais do 20º Batalhão da PM prenderam nesta segunda-feira (2) um homem de 21 anos e um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas no Parque dos Ministérios, em Ubatuba.

Durante patrulhamento, os militares flagraram os suspeitos em uma construção abandonada. O adolescente foi encontrado no segundo andar com 47 pedras de crack, 19 porções de maconha e 17 eppendorfs de cocaína prontos para venda, além de R$ 106 em dinheiro.