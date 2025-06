'Liberdade': mulher de 26 anos opta por amputar a perna; entenda

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente resultou na fratura do fêmur — lesão comum na infância e, geralmente, de recuperação simples com repouso e fisioterapia. No caso dela, entretanto, a fratura comprometeu o crescimento ósseo, provocando uma diferença de aproximadamente dois centímetros entre as pernas.

Para tentar corrigir a assimetria, os pais de Jessica seguiram a orientação médica para realizar um procedimento de alongamento ósseo, mesmo ela estando ainda em fase de crescimento.

A técnica, que consiste em provocar uma microfratura e utilizar um fixador externo — conhecido como "gaiola" — para estimular o alongamento do osso, acabou agravando a situação.