DJ é preso após estupro de criança de 9 anos em mercado de SJC

O caso aconteceu no início de maio e revoltou a cidade. Na época, após confessar o crime, o homem foi levado à delegacia e acabou solto, pois já havia se passado o período de 24 horas.

DJ de festa infantil e pastor, um homem de 44 anos foi preso nesta segunda-feira (2), em São José dos Campos, pelo estupro de uma menina de 9 anos, ocorrido no banheiro de um supermercado na zona leste. As informações sobre a prisão são da família da criança.

O crime aconteceu no dia 6 de maio. O homem, que é ex-padrasto da menina, convidou ela e o irmão para irem com ele ao supermercado. De acordo com o relato da criança, ele a puxou para o banheiro de um supermercado, onde a estuprou.

Após o crime, ele enviou por engano fotos do estupro para o irmão da vítima, um adolescente de 15 anos, no dia 7. O rapaz, então, comunicou a família e a polícia foi acionada. O homem confessou o crime, de acordo com a Polícia Militar.

O caso aconteceu na região do Putim. "Ele não pode ficar solto na rua", disse a OVALE à época um porta-voz da família. "Ele faz pregações na praça, igreja, também se apresenta como pastor", disse a família da vítima.