Mulher pede 'pizza' no 190 após ser atacada pelo marido

Uma mulher de 33 anos conseguiu escapar de uma situação de violência doméstica em Santa Maria, no Distrito Federal, após acionar a Polícia Militar de maneira discreta.

O caso aconteceu no dia 1º de junho, por volta das 23h50, ela telefonou para o Centro de Operações da PM (Copom) e, chorando, simulou um pedido de pizza, informando que queria “uma pizza para a Quadra 309”.