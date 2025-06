Médico e vereador é preso suspeito de exploração sexu@l

Após a prisão, as autoridades conseguiram identificar e localizar outra vítima, atualmente com 15 anos, que teria se relacionado com o vereador quando tinha 12. Todo o material produzido com as menores identificadas foi encontrado em posse do suspeito.

As diligências prosseguem com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas e de esclarecer a real extensão e gravidade dos crimes praticados.