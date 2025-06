Metalúrgicos da Eaton mantêm mobilização em São José

Os trabalhadores da Eaton, na zona sul de São José dos Campos, recusaram nesta segunda-feira (2) a proposta de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) apresentada pela empresa. A decisão foi tomada em duas assembleias realizadas ao longo do dia e reflete o descontentamento da categoria com as condições oferecidas.

A proposta mantinha o valor de R$ 5.700, o mesmo pago no ano anterior, condicionado ao cumprimento da meta de produção diária de 70 mil válvulas automotivas. Os funcionários, no entanto, reivindicam um valor de R$ 10 mil, além da criação de um auxílio-farmácia e o reajuste do vale-alimentação para R$ 750.