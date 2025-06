Jovem com autismo é roubado por homem com passagem por homicídio

Um homem com extensa ficha criminal foi preso nesta segunda-feira (2) após roubar uma bicicleta e um celular de um adolescente com transtorno do espectro autista (TEA) no Bosque dos Ipês, em São José dos Campos.

A ação ocorreu por volta das 14h30 na Rua Londrina, quando equipes do 3° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Grupo de Pronta Resposta) flagraram o suspeito com os objetos roubados - uma bicicleta Caloi avaliada em R$ 2 mil e um celular Samsung no valor de R$ 1,2 mil.