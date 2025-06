Laudo médico da morte de Yuri, 2 anos, aponta sinais de tortura

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O menino deu entrada no Hospital Regional do Vale do Paraíba com parada cardiorrespiratória após um traumatismo craniano. A equipe médica verificou diversas lesões pelo corpo, algumas delas com indícios de terem sido causadas em dias distintos.

O caso inicialmente foi registrado como morte suspeita em decorrência de um acidente doméstico. A partir daí, a investigação foi feita pelo setor de Homicídios da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.

Com diligências de campo, os investigadores notaram divergências no depoimento do padrasto da criança, que estava com Yuri no momento do suposto acidente.