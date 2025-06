Padrasto é preso e indiciado pela morte de Yuri, 2 anos, no Vale

Tudo começou quando a mãe estava trabalhando e a babá ligou dizendo que o menino havia caído no banheiro e não estava acordando. A mãe disse que desconhece o motivo pelo qual o filho estava com seu namorado, e não com a babá, que mora na casa da frente, no mesmo terreno.

Ela contou que o namorado tinha ciúmes do filho dela, e que eventualmente o casal se desentendia por conta da criança.

Já sobre as diversas lesões no corpo do filho, ela narrou que sempre ele caía de joelho, e que o cachorro da família, eventualmente, também deixava marcas na criança no momento de brincar. Afirmou também que o filho estava com virose e que teria ficado com ele até as 2h no hospital.