Jovens ficam gravemente feridos em acidente com moto em São José

Dois jovens de 18 e 20 anos ficaram gravemente feridos após acidente entre moto e carro em São José dos Campos, na madrugada de domingo (1º), por volta de 1h20.

Os dois estavam em uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com um carro na avenida Júlio César Vilaça, no bairro Santa Luzia, região sudeste da cidade.