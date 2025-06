Criminosos esquartejam inimigos e jogam bola com as cabeças deles

Criminosos do CV (Comando Vermelho) esquartejavam os "inimigos" e jogavam bola com a cabeça dos rivais. As cenas macabras eram, ainda, gravadas pelos bandidos.

O cenário foi descrito pelo procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Antonio José Campos Moreira. As informações foram descobertas depois de uma operação realizada no Rio e Ceará, com envolvimento dos ministérios públicos e forças d de segurança, no último sábado (31).