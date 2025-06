Mestre da Igreja Luciferiana denuncia golpe: 'Cuidado na web'

Prestes a ser inaugurada às margens da rodovia Presidente Dutra, na cidade de Itatiaia (RJ), perto da divisa com o Vale do Paraíba, a primeira Igreja Luciferiana do Brasil já sofre com golpistas.

O empresário Jonathan de Oliveira Ribeiro, 31 anos, conhecido como Mestre Jonan, é responsável pela igreja e gravou um vídeo nas redes sociais para alertar os seguidores de golpes usando o seu nome e imagem.