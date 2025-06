Mãe mata filho de 6 anos em ritual para 'expulsar demônios'

Uma mãe foi presa após matar o filho, de 6 anos, em um ritual para "expulsar demônios".

Rhona Paulynice, de 41 anos, foi presa na última sexta-feira (30), na Flórida (EUA), acusada de matar o filho dela, Ra’myl Pierre. O corpo do garoto foi encontrado em estado avançado de decomposição, 12 dias após a morte.