Filho pega enxada e mata o pai, de 84 anos: 'estava perturbando'

Um filho matou o próprio pai, um idoso de 84 anos, com golpes de enxada, alegando que a vítima estava "perturbando". O caso aconteceu no último sábado (31).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime foi cometido em Itaipé (MG). O homem, de 38 anos, foi encontrado pela polícia logo depois do crime. O idoso, identificado como Salomão Gomes Macedo, foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu e morreu.