Polícia apreende máquina em ação contra jogos de azar no Vale

Policiais civis do 3º Distrito Policial de Taubaté apreenderam uma máquina durante a Operação Caracol, deflagrada nesta segunda-feira (2) para combater a prática de jogos de azar. Foram vistoriados diversos estabelecimentos comerciais na cidade.

O equipamento foi localizado em um bar e mercearia no bairro Parque Três Marias, em Taubaté. A equipe de perícia compareceu ao local para periciar a máquina de jogo, que foi apreendida.