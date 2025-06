Menino morre após sentir dor de cabeça e descobrir bactéria rara

Um menino de apenas 8 anos morreu após sentir uma forte dor de cabeça e descobrir uma infecção rara e letal, que mata em 24 horas.

O garoto Liam Dahlberg, de 8 anos, morreu em Indiana, nos Estados Unidos, após ser infectado pela bactéria Haemophilus influenzae tipo b (Hib). Segundo a imprensa local, Liam voltou da escola sentindo dor de cabeça. No dia seguinte, a mãe levou o filho para o hospital.