Empresa vai cancelar 240 demissões na coleta de lixo em Jacareí

A prefeitura enviou uma nota a respeito do acordo com a Ambiental, mas não disse quais foram as contrapartidas oferecidas à empresa para o cancelamento das demissões.

“Diante do cenário ocorrido na última semana, a Prefeitura de Jacareí realizou duas reuniões na manhã desta segunda-feira (2), tanto com o Sindicato da categoria, quanto com representantes da empresa Ambiental. Na reunião com a empresa, a Ambiental se comprometeu a retirar o aviso prévio emitido aos cerca de 250 funcionários. Com isso, o serviço de zeladoria urbana seguirá sendo realizado normalmente na cidade, sem prejuízo tanto aos funcionários, quanto aos moradores”, informou.

A ambiental ainda não se manifestou a respeito do acordo.