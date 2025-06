Com satélite, FAB apreende submarino que transportava cocaína

A FAB (Força Aérea Brasileira), em conjunto com a PF (Polícia Federal), apreendeu um submarino que transportava cocaína com destino à Europa. A apreensão ocorreu no último sábado (31), na Ilha de Marajó, no Pará.

A FAB utilizou ajuda de inteligência artificial e imagens de satélite para identificar a embarcação, além de sensores em aeronaves. Ninguém foi preso.