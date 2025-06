VÍDEO: Criminosos perseguem casal e matam motociclista em posto

Um motociclista foi perseguido por criminosos e assassinado a tiros nesse domingo (1º) em um posto de combustíveis na estrada turística do Jaraguá, na zona norte de São Paulo. Nada foi levado.

A perseguição começou na Rodovia Anhanguera. A vítima, Roberto Pereira dos Santos, estava com a esposa na garupa e entrou no bairro para tentar fugir.