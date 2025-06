Adeus, José: idoso que colidiu carro em poste morre em São José

O aposentado José Carlos de Oliveira, 62 anos, morreu vítima dos ferimentos após colidir seu carro contra um poste na avenida Pedro Alves Cabral, no Jardim Paulista, na região central de São José dos Campos. O acidente ocorreu na tarde de sábado (31).

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro ao aposentado, que foi encaminhado ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial.