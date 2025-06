Motorista sofre tentativa de homicídio após ultrapassar carro

Um motorista de 38 anos sofreu uma tentativa de homicídio após ultrapassar um carro na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, na noite de domingo (1º).

De acordo com o boletim de ocorrência, ele teve o veículo baleado pelo motorista do carro que havia ultrapassado na Via Dutra. A bala ficou presa no painel do veículo.