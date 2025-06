Homem e mulher morrem em acidente de moto em rodovia do Vale

As vítimas voltavam do trabalho na moto que foi atingida pelo carro, em uma colisão traseira. O condutor da moto foi identificado como Guilherme Borges Ribeiro Vieira Gomes, de 24 anos. Ele era estudante de enfermagem e completaria 25 anos na próxima quarta-feira (4). Guilherme morava em Cachoeira Paulista e deixa mulher e uma filha pequena.

Segundo informações da mãe de Guilherme, que esteve no locla do acidente, a passageira da moto se chamava Patrícia Oliveira, era natural do Maranhão, não tinha familiares na região e trabalhava em uma padaria em Canas.

De acordo com informações da Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 23h50. O condutor do carro, de 48 anos, e a passageira de 16 anos foram socorridos e levados ao pronto-socorro, enquanto os ocupantes da motocicleta morreram no local do acidente.

O motorista do carro relatou que, devido à falta de iluminação na rodovia e à escuridão, não percebeu a motocicleta que seguia à sua frente em baixa velocidade. Ele também disse que a moto não tinha qualquer sinalização luminosa acionada e que tentou evitar a colisão, mas não conseguiu frear a tempo.