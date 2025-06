Homem é executado com vários tiros dentro de carro em Pinda

Um homem de 44 anos foi executado com vários tiros dentro de carro em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba. A vítima foi morta na noite de domingo (1º), no bairro Portal dos Eucaliptos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h36 para atender uma ocorrência com disparos de arma de fogo na rua José Portes.