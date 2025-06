VÍDEO: Pastor passa mal em culto transmitido pelas redes e morre

O pastor Sérgio Carvinho, de 47 anos, morreu enquanto pregava em uma igreja na noite de sábado (31), na cidade de Turvo, no sul de Santa Catarina. O pastor transmitia o culto ao vivo em uma rede social quando tudo aconteceu. O corpo do religioso será enterrado nesta segunda-feira (2).

Ele tinha sido convidado para discursar em uma igreja em Caxias do Sul. No momento em que ele passou mal, Sérgio discursava sobre uma vivência com o pai, que também é pastor. Naquela hora, o religioso se ajoelha atrás do púlpito e, logo em seguida, com o microfone na mão, ele para de falar.