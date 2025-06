Desaparecido após briga com a mulher, Leonardo é achado em SJC

Desaparecido desde a noite do dia 28 de maio, Leonardo Silva Souza, de 36 anos, morador do bairro Monterrey, na região leste de São José dos Campos, foi encontrado com vida no último sábado (31).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a irmã de Leonardo, ele foi encontrado na manhã de sábado e está bem de saúde, tendo retornado para a família. O local onde ele estava não foi revelado. Ele saiu de casa após uma forte discussão com a esposa.