Homem é morto após ameaçar cortar a cabeça do irmão e da família

Reginaldo Francisco dos Santos, de 43 anos, morava no mesmo lote do irmão, identificado como Cristiano, de 46 anos.

De acordo com informações da Rádio Itatiaia, testemunhas afirmam que Reginaldo tentou invadir a casa de Cristiano "dizendo que iria cortar a cabeça do irmão, da esposa e das três filhas dele, e depois colocaria fogo na casa".

Cristiano saiu de casa com uma faca, enquanto Reginaldo o aguardava com um pedaço de madeira. Teve início uma briga e Reginaldo foi esfaqueado no pescoço e no peito, morrendo no local. O autor do crime foi preso. Reginaldo tinha uma série de passagens pela polícia.

*Com informações da Rádio Itatiaia.